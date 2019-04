Rehabilitation passt sich geänderten Anforderungen im Berufsleben an

Wien (APA) - Immer wieder sind Menschen aus Gesundheitsgründen nicht mehr in der Lage, ihren „angestammten“ Beruf auszuüben. Die berufliche Rehabilitation muss sich derzeit den sich schnell ändernden Anforderungen im Berufsleben anpassen. Die Förderung sozialer Kompetenzen wird immer wichtiger, sagte jetzt Manfred Polzer, Sprecher des Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrums (BBRZ) gegenüber der APA.

Das BBRZ, das pro Jahr rund 1.000 Personen in der beruflichen Rehabilitation in einem Netzwerk verschiedenster Dienstleistungen betreut, ist in Österreich einer der größten Anbieter auf diesem Gebiet und beschäftigt selbst rund 750 Personen. „Man kann nicht rehabilitiert werden. Man muss sich selbst rehabilitieren“, erklärte Polzer anlässlich der von der BBRZ-Gruppe heute, Montag, in Wien organisierten „Reha Next Convention“. Sozialpolitiker, Vertreter des Arbeitsmarktservice (S) und Repräsentanten aus der Wirtschaft diskutierten mit Experten aus dem In- und Ausland die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilitation. Diese setzt beispielsweise bei Menschen an, die durch gesundheitliche Einschränkungen wie Unfälle oder (Berufs-)Krankheiten neue Qualifikationen für neue Berufe benötigen.

Eine der größten Herausforderungen sind dabei die sich rapide wandelnden Anforderungen im Berufsleben. Polzer zitierte Stelleninserate mit Bruttolöhnen zwischen 1.500 und 2.300 Euro. Ein Beispiel: „Sachbearbeiter/in Innendienst: Teamfähigkeit, Zielorientierung, Selbstbewusstsein, Kundenorientierung, selbstständiges Arbeiten“. „Das sind Qualifikationen, wie man sie früher von einen Geschäftsführer verlangt hat“, betonte Polzer.

Rein fachliche Qualifikationen werden von den Unternehmen grundsätzlich und selbstverständlich vorausgesetzt oder spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. „Erwartungen an Persönlichkeitsmerkmale sowie Prozess- und Sozialkompetenzen stehen im Vordergrund“, sagte der BBRZ-Sprecher. Dem entsprechend dürfte der Anteil klassisch-fachlicher Wissensvermittlung in der beruflichen Rehabilitation zurückgehen. „Persönlichkeitsbildung, soziale Kompetenz und Selbstkompetenz werden wichtiger.“

Doch gerade Menschen mit lang anhaltenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, längerer Arbeitslosigkeit, verringertem Selbstwertgefühl und anderen sie benachteiligenden Faktoren kommen da oft ohne Hilfe nicht mit. „Ein ‚Nichtwollen ist oft ein Nichtkönnen‘“, wie Polzer betonte. Selbstermächtigung, um im zukünftigen Berufsleben wichtige „Soft Skills“ ausspielen zu können ist hier ein Angelpunkt. Das setze in der beruflichen Rehabilitation aber auch Service in einem Team unterschiedlichster Fachleute voraus. Das gehe bis zur psychologischen Unterstützung.

Rund eine Milliarde Euro werden in Österreich für die Rehabilitation ausgegeben. Wenn nach der medizinischen Rehabilitation eine Wiedereingliederung in den „alten“ Beruf nicht mehr möglich ist, kann eine berufliche Rehabilitation erfolgen. Seit 2017 gibt es nach einem mindestens sechswöchigen Krankenstand durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch die Möglichkeit einer halbjährigen Wiedereingliederungs-Teilzeitarbeit. Das BBRZ betreibt als gemeinnützige Institution in Österreich auch drei Rehabilitationseinrichtungen für Personen mit psychiatrischen Erkrankungen.