Brexit - Hunt: „Keine großen roten Linien“ der Regierung

London/Luxemburg (APA) - Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat betont, dass die Konservativen keine roten Linien in den Gesprächen mit Labour haben. „Man kann in solche Diskussionen nicht mit großen roten Linien hineingehen“, sagte Hunt am Montag vor einem EU-Außenministerrat in Luxemburg. „Aber wir sind sehr klar über den Brexit, den wir haben wollen.“

Er werde seinen EU-Kollegen versichern, dass die Premierministerin Theresa May „keinen Stein auf dem anderen lässt“, um den Brexit zu lösen, sagte Hunt. „Wir haben keine Mehrheit im Parlament. Also müssen wir uns an andere Parteien wenden, um eine Vereinbarung zustande zu bekommen.“ Die EU-Chefs hätten schon eine Zeit lang parteiübergreifende Gespräche verlangt, dies tue May nun. Dies sei aber schwierig, betonte Hunt. May sei „total entschlossen, den Brexit für die britische Bevölkerung zu liefern.“