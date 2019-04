Leitbörsen in Fernost schließen mehrheitlich schwächer

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Montag überwiegend schwächer geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um 45,85 Zähler oder 0,21 Prozent auf 21.761,65 Punkte.

Der Hang Seng Index in Hongkong gewann um 140,83 Zähler (plus 0,47 Prozent) auf 30.077,15 Einheiten, nachdem am Freitag aufgrund des Ching Ming Feiertages die Börse geschlossen war. Der Shanghai Composite verlor 1,76 Punkte oder 0,05 Prozent auf 3.244,81 Punkte.

Mehr Bewegung gab es an den Märkte in Indien und Australien. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.529,11 Zählern mit minus 333,12 Punkten oder 0,86 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg 40,2 Zähler oder 0,64 Prozent auf 6.310,80 Einheiten.

Der Handel zum Wochenauftakt gestaltete sich mangels marktbewegenden Impulsen sehr ruhig. Neue Nachrichten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gab es ebenfalls keine.

In Chinas Sonderverwaltungszone Hongkong bewegten vor allem Analystenkommentare. Auffällig waren die Kursgewinne von 4,37 Prozent auf 103,90 Hongkong Dollar bei Sunny Optical Technology. Das Analysehaus Nomura hob das Kursziel für den Smartphone-Zulieferer von 83 auf 115 Hongkong Dollar sowie das Votum von „Neutral“ auf „Buy“ an. Die Analysten erwarten eine Verbesserung der Gewinnmargen.

Bei den japanischen Werten fielen die Aktien von Toray Industries um 0,77 Prozent. Der Werkstoffhersteller baut ein Werk zur Herstellung von Membranen zur Wasseraufbereitung in China. Die Produktions-Kapazität dürfte sich dadurch verdoppeln. Daneben verloren die Honda-Aktien um 1,51 Prozent. Der japanische Autobauer will über das Jahr 2021 hinaus keine Autos mehr in der Türkei produzieren.

Am australischen Markt konnten vor allem die Rohstoffkonzerne zulegen. Der Preis für Eisenerz erreichte an der Dalian Rohstoffbörse ein Rekordhoch. Folglich stiegen die Aktien des Baubau-Riesens BHP Billiton um 1,71 Prozent, während Rio Tinto um 1,57 Prozent höher zog.