Libyen - Kneissl zu General Haftar: „Totgesagte leben länger“

Luxemburg/Wien (APA) - Die EU fordert ein Ende der Militäraktionen in Libyen und die Umsetzung eines humanitären Waffenstillstands. Für Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) zeigt die Offensive des abtrünnigen libyschen Generals Khalifa Haftar auf Tripolis, dass dieser keineswegs abzuschreiben sei. „Totgesagte leben länger“, so Kneissl am Montag in Luxemburg.

Die Situation in Libyen sei „zunehmend beunruhigend“, betonte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini vor den Beratungen der EU-Außenminister. Die Europäer seien geeint und wollten eine militärische Eskalation vermeiden. Die EU verlange eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.

„Wenn in Libyen ein Bürgerkrieg eintritt, wäre das katastrophal“, sagte der Luxemburger Außenminister Jean Asselborn. Man müsse an die tausenden Menschen auf der Flucht und in Lagern denken.

Asselborn forderte ein Machtwort der UNO. Er verstehe nicht, dass der UNO-Sicherheitsrat angesichts der Situation noch zögere, sagte er. Die UNO müsse klar und verpflichtend Position gegen die Militäroperation und gegen Angriffe auf die anerkannte libysche Regierung Stellung beziehen.

Kneissl erklärte, Haftar verfüge über sehr unterschiedliche Finanzierungsquellen und habe die politische und militärische Unterstützung Ägyptens. Er habe eine hierarchisch funktionierende Streitkraft, was in Libyen sonst fehle. Dagegen habe die anerkannte Regierung militärische Schwierigkeiten.

Nach Ansicht von Kneissl könnte die Offensive zu politischen Veränderungen führen. „Es ist vieles im Fluss“, sagte sie. Italien und Frankreich seien mit der Region aufseiten der EU stärker verbunden.

