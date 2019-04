Wiener Börse (Mittag) - ATX im Mittagshandel weiter im Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag weiter Kursverluste verzeichnet. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.138,92 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 15,98 Punkten bzw. 0,51 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,47 Prozent, FTSE/London -0,15 Prozent und CAC-40/Paris -0,12 Prozent.

Nach den deutlichen Zugewinnen vom Freitag ging es am heimischen Aktienmarkt nun wieder nach unten. Der ATX hatte sich im Eröffnungshandel zunächst noch behauptet, rutschte aber schon in der ersten Handelsstunde klar in den roten Bereich. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls leichter.

An den Aktienmärkten wartet man derzeit vor allem auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Sondergipfel der EU zum Brexit. Beides findet am Mittwoch statt. Die im Frühhandel veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten vor diesem Hintergrund kaum Impulse. Daten zum deutschen Außenhandel zeigten für Februar einen deutlichen Exportrückgang. Dem gegenüber stand ein leichter Anstieg des Sentix-Investorenvertrauens im April.

Auf Unternehmensseite blieb es im bisherigen Tagesverlauf ruhig. Belastet wurde der ATX vor allem von den Kursverlusten der Index-Schwergewichte Andritz (minus 1,42 Prozent auf 40,36 Euro) und voestalpine (minus 1,13 Prozent auf 29,00 Euro). Schwach zeigten sich daneben auch die Bankaktien Erste Group (minus 0,64 Prozent auf 34,17 Euro) und Raiffeisen (minus 0,60 Prozent auf 21,56 Euro).

Gewinner gab es im Leitindex nur drei: Die Aktien der FACC setzten sich mit einem Plus von 1,10 Prozent auf 14,70 Euro an die Indexspitze. Etwas moderater nach oben ging es für die Titel der Post (plus 0,27 Prozent auf 37,55 Euro) und die Papiere des Verbund (plus 0,09 Prozent auf 45,94 Euro). Im breiter gefassten ATX Prime zogen die Polytec-Aktien sehr deutlich um 4,76 Prozent auf 9,69 Euro an und Rosenbauer-Anteilsscheine stiegen um 2,88 Prozent auf 42,80 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 9.09 Uhr bei 3.155,79 Punkten, das Tagestief lag um 10.34 Uhr bei 3.133,58 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,43 Prozent tiefer bei 1.581,81 Punkten. Im prime market zeigten sich 13 Titel mit höheren Kursen, 21 mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 591.415 (Vortag: 800.604) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 18,02 (21,58) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 61.297 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 2,95 Mio. Euro entspricht.

