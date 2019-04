Europas Leitbörsen zu Mittag mit impulslosen Handel

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich mit einem ruhigen Wochenauftakt präsentiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor am Montag zu Mittag 8,29 Einheiten oder 0,24 Prozent auf 3.439,18 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.15 Uhr mit 11.960,32 Punkten und minus 49,43 Einheiten oder 0,41 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London verlor um 13,95 Zähler oder 0,19 Prozent und steht nun bei 7.432,92 Stellen.

Vor dem EU-Sondergipfel in drei Tagen gab es vorerst keine Neuigkeiten zu Brexit. Womöglich könnte es an diesem Montag erste Ergebnisse der Gespräche zwischen der britischen Regierung von Premierministerin Theresa May und der Labour-Opposition geben.

Seitens der Konjunktur gab es kaum marktbewegende Impulse. Die Stimmung der Investoren in der Eurozone hellte sich im April auf. Das Barometer der Investment-Beratungsfirma Sentix für den Währungsraum stieg auf minus 0,3 Zähler von minus 2,2 Punkten. Das ist der höchste Wert seit November.

Mehr Aufmerksamkeit dürfte die EZB-Zinsentscheid am Mittwoch auf sich ziehen. Zwar werde mit keiner Veränderung des Zinsniveaus gerechnet, konstatiert der Helaba-Experte Ralf Umlauf, aber im Hinblick auf die Liquiditätsmaßnahmen würden noch Details ausstehen.

Am Montagnachmittag werden zudem US-Daten zu den Auftragseingängen aus der Industrie erwartet.

Vor dem Hintergrund höherer Ölpreise legten die Ölkonzern-Aktien zu. Angesichts hoher Angebotsrisiken erreichte der Brent-Preis einen neuen Höchststand seit fünf Monaten. In Folge dessen legten Galp Energia um 1,31 Prozent zu und SBM Offshore um 0,65 Prozent. Total gewannen 0,12 Prozent.

Höher zog auch der Versorger-Sektor. Ein Konsortium unter Führung von Engie erhielt den Zuschlag für 90 Prozent an der Petrobras-Pipeline-Tochter. Für 8,6 Mrd. Dollar (7,7 Mrd. Euro) wechselt TAG den Besitzer. Die Engie-Papiere stiegen um rund ein Prozent.

Hingegen mussten die Finanzwerte Federn lassen. So verloren Banco Santander um 0,87 Prozent, Societe Generale um 0,56 Prozent sowie Deutsche Bank um 0,79 Prozent.

