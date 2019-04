Kulturland NÖ und ORF verlängern Zusammenarbeit bis 2022

Wien/St. Pölten (APA) - Das Kulturland Niederösterreich und der ORF haben ihre Zusammenarbeit bis 2022 verlängert. Neben bewährten Highlights wie etwa die Sommernachtsgala in Grafenegg wird laut einer Aussendung vom Montag in diesem Jahr auch die Eröffnung der Landesgalerie in Krems live übertragen.

Die Erfolgsgeschichte Niederösterreichs sei eng mit der Kulturlandschaft verbunden, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einem Pressegespräch. 2,5 Millionen Menschen kämen Jahr für Jahr ins Bundesland, um das kulturelle Angebot zu genießen.

Mit der Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2022 seien wichtige Übertragungen wie jene der Sommernachtsgala in Grafenegg, aber auch die zahlreicher weiterer Theater- und Kulturveranstaltungen gesichert. Mikl-Leitner: „Für das Bundesland Niederösterreich ist damit ein ganz großer Werbe- und Imagewert verbunden.“ Als „zentrales Highlight“ in diesem Jahr bezeichnete die Landeshauptfrau die Eröffnung der Landesgalerie in Krems - „ein neues Flaggschiff der Kulturlandschaft in Niederösterreich“ und ein „Leuchtturmprojekt“ - am 25. Mai.

Österreich sei eine Kulturnation und der ORF sehe es als seine Aufgabe, die Bühne für diese Kulturnation zur Verfügung zu stellen, betonte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Das Kulturland Niederösterreich sei dabei „eine tragende Säule“. Das Kulturjahr werde heuer mit einer „Qualität, Quantität und Vielfalt“ wie noch nie abgebildet. Wrabetz verwies u. a. auf die Sommernachtsgala in Grafenegg, „Klassik unter Sternen“ in Göttweig, die Produktion „Zigeunerliebe“ aus der Sommerarena Baden oder die Uraufführung von „Brüderlein Fein“ von Felix Mitterer bei den Festspielen Gutenstein. Es werde 2019 zehn Live-Übertragungen aus Niederösterreich geben, so Wrabetz.

