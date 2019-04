Nach Gewalt: Lage in griechischem Flüchtlingslager hat sich beruhigt

Athen/Thessaloniki (APA/dpa) - Etwa 2.000 Migranten in Griechenland haben nach gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei ihren Versuch abgebrochen, Richtung Mitteleuropa zu marschieren. Die Menschen seien in ihre Unterkünfte zurückgekehrt, berichtete am Montag der staatliche griechische Rundfunk (ERT) unter Berufung auf die Polizei.

Am Wochenende war es rund um das Lager von Diavata bei Thessaloniki zu gewalttätigen Zusammenstößen von Migranten mit der Polizei gekommen. Die Menschen wollten in einer - wie sie sie nannten - „Karawane der Hoffnung“ zu Fuß zur Grenze Griechenlands zu Nordmazedonien und danach nach Mitteleuropa marschieren.

In den vergangenen Tagen hatte das Gerücht im Internet die Runde gemacht, die Grenze zu Nordmazedonien sei geöffnet worden. „Es ist eine Lüge. Die Grenze wird nicht geöffnet“, betonte der griechische Migrationsminister Dimitris Vitsas wiederholt im Fernsehen. Auch in der Türkei hatte es ähnliche Gerüchte von einer Grenzöffnung gegeben.

Während des Höhepunkts der Migrationskrise war entlang der Grenze zwischen Griechenland und Nordmazedonien ein Grenzzaun errichtet worden. Dieser steht noch und wird überwacht. Seither ist die sogenannte Balkanroute nach Mitteleuropa weitgehend geschlossen. Sie führt von Griechenland über Nordmazedonien, Serbien und Ungarn nach Mitteleuropa. 2015 und 2016 war mehr als eine Million Menschen über diese Route nach Deutschland gekommen.