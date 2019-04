NEOS streben Klimatransparenzgesetz samt CO2-Budget an

Wien (APA) - Die NEOS streben ein Klimatransparenzgesetz an, das Österreich als Wirtschaftsstandort stärken und für generationenübergreifende Klimagerechtigkeit sorgen soll. Das am Montag in Wien präsentierte Modell sieht eine jährliche Erstellung eines Klimabudgets (CO2-Budget) parallel zum Finanzbudget vor. Damit würde eine verpflichtende CO2-Folgeabschätzung von Gesetzen und Großprojekten einhergehen.

Michael Bernhard, Umweltsprecher der NEOS, attestierte der Regierung hinsichtlich der Klimapolitik „vollkommen versagt“ zu haben. Vor allem die Entwicklung im Bereich der Energieeffizienz und des Verkehrs würden ihm Sorgen bereiten. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) habe Berührungsängste, die Mobilitätswende einzuleiten. Die angedachte Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h auf ausgewählten Teilabschnitten von Autobahnen würde laut Bernhard zeigen, dass „er die Problematik nicht verstanden hat.“

Laut Weltklimavertrag habe Österreich von 2017 bis 2050 ein CO2-Budget von knapp 1.000 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. „Machen wir weiter wie bisher, dann stehen wir in zwölf bis 13 Jahren bei Null“, gab Bernhard zu Bedenken und verwies auf in der Folge fällige Kompensationszahlungen.

Um dem gegenzusteuern, brauche es laut Stefan Gara, NEOS Wien-Sprecher für Klimaschutz, mehr Transparenz und klare Verantwortungen in der österreichischen Klimapolitik. „Das wäre auch für den Wirtschaftsstandort Österreich gut“, meinte Gara mit Verweis auf eine erhöhte Planungssicherheit für Unternehmen und mehr Handlungsspielraum für Innovationen und langfristige Projekte.

Das angedachte Klimatransparenzgesetz der NEOS sieht eine Übersicht über das bis 2050 zur Verfügung stehende CO2-Budget vor. Aber auch eine Zuteilung maximal zulässiger CO2-Salden für verschiedene Sektoren und eine Vorschau auf die Folgejahre samt prognostizierter importierter CO2-Belastungen ist geplant. Das nationale CO2-Budget soll auf Landesbudgets heruntergebrochen werden. Das Modell sieht vor, dass zwischen einzelnen Bundesländern ein Transfer von CO2-Emissionen zulässig wäre, wenn etwa ein gemeinsamer wirtschaftlicher Nutzen von Großprojekten bestünde. Überschreitungen des Klimabudgets müssten durch Rücklagen abgedeckt werden, die wiederum bei einer Übererfüllung der Budgetansätze gebildet werden könnten.

Damit das Modell auch funktioniert, müssten sämtliche Gesetzesbeschlüsse, politische Maßnahmen und Infrastrukturprojekte ab einer gewissen Größe auf ihre direkten und indirekten Auswirkungen in Bezug auf CO2-Emissionen geprüft werden. Das dies auch ohne großen Aufwand möglich wäre, machte Stefan Gara am „Vorzeigebeispiel“ Oslo fest, wo bereits der Klimahaushalt parallel zum Finanzhaushalt verhandelt werde.

