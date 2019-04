Österreich dürfte im Freihandel mit Japan beim Fleischexport punkten

Wien/Brüssel (APA) - Österreich dürfte von dem seit Anfang Februar geltenden Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan (JEFTA) vor allem in Form von steigenden Fleischexporten profitieren. Japan rechnet dagegen vor allem im Kfz-Zuliefererbereich mit positiven Auswirkungen auf das eher schleppende Wirtschaftswachstum. Japan ist nach China der zweitwichtigste asiatische Handelspartner Österreichs.

Bisher war der japanische Lebensmittelmarkt „stark geschützt“, wie der Wirtschaftsdelegierte der Österreichischen Wirtschaftskammer (WKÖ) in Tokio, Ingomar Lochschmidt, am Montag zu Journalisten sagte. Mit dem im Februar in Kraft getretenen Abkommen erhalte die EU nun aber deutlich besseren Zugang zum streng regulierten japanischen Nahrungsmittelmarkt.

Für Österreich dürfte sich dies vor allem beim Export von Schweinefleisch positiv in der Bilanz niederschlagen, so der Wirtschaftsdelegierte. 2018 wurde nach Angaben der WKÖ österreichisches Schweinefleisch im Wert von knapp 30 Mio. Euro (84,8 Tonnen) nach Japan exportiert. Hier sei noch viel Luft nach oben, meinte der Experte, ohne jedoch einen genaueren Zielwert zu nennen.

Neu gestartet seien 2018 zudem die Exporte von österreichischem Rindfleisch nach Japan, wobei derzeit noch spezielle Zulassungen hierfür nötig seien und der Handel daher nur zögerlich anlaufe, berichtete Lochschmidt. Gemäß dem Abkommen werden die Handelshemmnisse zwischen der EU und Japan im Laufe der kommenden 15 Jahre Schritt für Schritt abgebaut. Neben den Fleischausfuhren dürften auch beim Export von Käse und Wein deutlich positive Effekte des Freihandelsabkommens spürbar werden, so der Experte.

Abseits des Nahrungsmittelbereichs sieht Lochschmidt auch in dem verbesserten Zugang zum Beschaffungswesen in Japan Fortschritte. So haben europäische - und damit österreichische - Konzerne im Zuge des Abkommens nun die Möglichkeit, an öffentlichen Ausschreibungen in Japan teilzunehmen. Damit wurde im Industriesektor ein wesentliches nicht-tarifäres Handelshemmnis abgebaut, mit dem in Zukunft auch mehr europäische Unternehmen nach Japan gelockt werden könnten. Derzeit gibt es in Japan dem Wirtschaftsdelegierten zufolge nur 70 bis 80 Niederlassungen österreichischer Unternehmen. Das sei sehr wenig, vor allem wenn man in Betracht ziehe, dass Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sei.

Japan erhoffe sich dagegen vor allem vom Zugang zum europäischen Automarkt Vorteile, so Lochschmidt. Seit dem Inkrafttreten von JEFTA sind im Kfz-Zuliefererbereich die Zölle auf 90 Prozent aller Produkte weggefallen, wie es in dem WKÖ-Außenwirtschaftsbericht zu Japan heißt. Die japanische Regierung erhoffe sich hiervon einen starken Wachstumsimpuls. Aber auch im Lebensmittelbereich sehe Japan gute Exportchancen, insbesondere bei der Ausfuhr von Delikatessen wie Kobe-Rindfleisch und Sake.

Insgesamt rechnet die japanische Regierung laut WKÖ-Angaben damit, dass JEFTA ein zusätzliches BIP-Wachstum von einem Prozent sowie 290.000 neue Jobs bringe. Einen offiziellen Zeitraum für die Erreichung dieser Ziele gebe es aber nicht.

Derzeit geht es in der japanischen Wirtschaft nur schleppend voran. Zwar hat sich das Wachstum im vierten Quartal 2018 etwas erholt, für das gesamte Fiskaljahr 2018/19, das im März endet, rechnet die japanische Regierung nur noch mit einem Plus von 0,9 Prozent, nach 1,5 Prozent zuvor. Auch für das nun laufende Jahr 2019/20 wurden die Wachstumsschätzungen von 1,5 Prozent auf 1,3 Prozent nach unten revidiert. Das Land leidet zunehmend unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China, der die Wirtschaft in der Volksrepublik schwächeln lässt.