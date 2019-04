Brexit - Finnland erwartet neuerlichen Aufschub

London/Brüssel (APA) - Finnland erwartet beim EU-Gipfel am Mittwoch einen neuerlichen Brexit-Aufschub für Großbritannien. „Ich denke natürlich, wenn es benötigt wird, sollte es bewilligt werden“, sagte Außenminister Timo Soini am Montag beim EU-Außenministerrat in Luxemburg. Finnland übernimmt im Juli für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft von Rumänien.

Er hoffe, dass es zu einem geordneten Brexit komme, sagte Soini. Es gebe ein gemeinsames Interesse, dies zu erreichen. In Hinblick auf die britische Premierministerin Theresa May sagte Soini: „Sie muss mich nicht überzeugen. Ihr Parlament muss mich überzeugen.“

Wenn es überhaupt keinen wirklichen Fortschritt in der nahen Zukunft gebe, könnte es sein, dass die Verlängerung nicht leicht zu erreichen wäre, warnte Soini. Dies sei aber eine Entscheidung des EU-Gipfels.

May hat am Freitag bei EU-Ratspräsident Donald Tusk um einen weiteren Brexit-Aufschub bis 30. Juni angesucht. Wenn ein Abkommen noch vorher ratifiziert werde, sollte die Frist früher enden, schrieb May in dem Brief. London werde aber auch Vorbereitungen für die Abhaltung der EU-Wahl treffen, sollte ein Austritt bis zum 23. Mai nicht möglich sein. Die Europawahlen finden zwischen 23. und 26. Mai statt. Tusk selbst tritt für eine „Flextension“ - eine flexible Verlängerung - um zwölf Monate ein, die aber Großbritannien auch einen früheren Brexit ermöglichen sollte.