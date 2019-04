Frankfurter Rentenmarkt bewegt sich kaum

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Montag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future notierte zuletzt nahezu unverändert bei 165,38 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,002 Prozent. In Europa bewegten sich die Anleihekurse generell wenig.

Leichte Unterstützung erhielten festverzinsliche Wertpapiere von schwachen Außenhandelszahlen aus Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Exporte im Februar deutlich gefallen, nachdem sie im Jänner faktisch stagniert hatten. Die Daten folgen auf schwache Auftrags- und Produktionsdaten aus der Industrie und zeigen, dass es am bisher robusten Dienstleistungssektor ist, den schwachen Jahresbeginn auszugleichen.

Etwas belastet wurden als sicher empfundene Anleihen dagegen durch solide Stimmungsdaten. Die Investorenstimmung im Euroraum hellte sich den zweiten Monat in Folge auf, wie das Beratungsunternehmen Sentix mitteilte. Es bestehe die Hoffnung auf eine konjunkturelle Stabilisierung in China, begründete das Unternehmen die Verbesserung.

Im Tagesverlauf dürften die Anleger den Fortgang des Brexit und die US-chinesischen Zollverhandlungen auf dem Radar haben. Daneben stehen in den USA Auftragszahlen aus der Industrie an.