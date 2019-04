Neue Spitze der Grünen OÖ macht Klimaschutz zur Toppriorität

Linz (APA) - Starke und erfolgreiche Grüne Oberösterreich hat der am Samstag gewählte Landessprecher Stefan Kaineder bei der Präsentation des neuen Landesteams am Montag in Linz als Ziel vorgegeben. Klimaschutz ist das herausstechende Thema. Neu neben Kaineder sind seine Stellvertreter Dagmar Engl und Severin Mayr sowie Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger, Rudi Anschober bleibt Landesrat.

„Packen wir‘s an“, ist Kaineder klar, dass eine Menge Arbeit vor den Grünen liege. Er wolle die Funktion des Landessprechers ausfüllen, mit voller Kraft gestalten und positiv verändern, sagte der 34-Jährige, der seit 2015 im oö. Landtag sitzt. Den Klimawandel sieht er als größte Herausforderung. Seine Partei habe den Klimaschutz in der Gründungs-DNA. Der studierte Theologe wolle gezielt auf die Menschen zugehen und sie einladen, gemeinsam mit den Grünen die Herausforderungen der Zeit zu bewältigen.

Besserwisserisch belehren wolle man sie nicht. „Die Leute wissen, wo die Probleme liegen, die wissen, dass gesundes Essen gut und Glyphosat schlecht ist. Und sie wissen, dass sie mit mehr Öffis nicht im Stau stehen müssten. Wir wollen gemeinsam vielmehr erreichen, dass die Politik endlich den Rahmen schafft, der die Lösung dieser Probleme möglich macht. Und es gibt sehr viele Menschen, die das herbeisehnen“, hieß es in der Presseunterlage. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Landesrat Rudi Anschober und den neuen Gesichtern in Führungspositionen.

Engl versprach sich von der personellen Neuaufstellung einen Motivationsschub für die gesamte Grüne Bewegung in Oberösterreich. Die Obfrau der Grünen Bildungswerkstatt und Gemeinderätin in Katsdorf möchte den Konnex zwischen kommunaler Politik, der Arbeit in den Gemeindegruppen und der Landespolitik verstärken. Mayr ortete eine Aufbruchsstimmung in der Partei und lud alle - Quereinsteiger wie bereits Engagierte - ein, sich einzubringen. Antworten und Lösungen für den Klimawandel habe Toppriorität, sagte der Verkehrssprecher im Landtag, die Politik habe die Verantwortung für nötige Veränderung etwa beim Öffi-Angebot.

Die ehemalige Klubobfrau der Linzer Grünen Roschger hat am Samstag ihre neue Funktion als Landesgeschäftsführerin offiziell übernommen. Sie sah die Organisation grundsätzlich gut aufgestellt, wolle sie aber in Bereichen wie Digitalisierung, Arbeitsmodelle und Kommunikation an relevante gesellschaftliche Strukturveränderungen anpassen und weiter öffnen. Ihre erste große Aufgabe sieht sie in den EU-Wahlen. „Wir haben zwar nicht die großen finanziellen Mittel, aber dafür umso mehr Motivation.“ Wie Mayr sieht sie die Grünen Seite an Seite mit den „abertausenden, die bei Fridays for Future für die Rettung des Planeten auf die Straße gehen“.