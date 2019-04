Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

In Libyen starben durch neue Kämpfe mindestens 32 Menschen

Tripolis/Benghazi - Im Land Libyen im Norden von Afrika herrscht seit einigen Jahren großes Chaos. Verschiedene Gruppen kämpfen dort um die Macht. Eine dieser Gruppen wird von den anderen Ländern als richtige Regierung gesehen und unterstützt. Diese Gruppe kontrolliert auch die Hauptstadt Tripolis. Jetzt greift aber eine andere Gruppe die Hauptstadt Tripolis an. Laut Regierung sind durch die Kämpfe mindestens 32 Menschen gestorben. Für Europa ist es wichtig, dass in Libyen kein Krieg herrscht. Viele Flüchtlinge fliehen nämlich nach Libyen und versuchen von dort, nach Europa zu kommen.

Die Österreicher fühlen sich sicher

Wien - Die meisten Österreicher fühlen sich sicher. Das hat eine Umfrage ergeben. 93 Prozent der Befragten sagten, dass sie sich sicher oder sogar sehr sicher fühlen. Auch im Freien bei Dunkelheit fühlen sich 83 Prozent sicher. Die Österreicher haben auch viel Vertrauen in die Polizei. 90 Prozent der Befragten vertrauen der Polizei. 80 Prozent haben auch einen guten Eindruck von der Polizei und sagen, dass die Polizisten gute Arbeit leisten.

In den USA wurde eine riesige Schlange gefangen

Miami (Florida) - Im Bundes-Staat Florida in den USA haben Forscher eine riesige Python-Schlange gefangen. Die Python war über 5 Meter lang und wog 64 Kilogramm. Das Schlangen-Weibchen könnte einen ganzen Hirsch verschlingen. Die Forscher hatten Sender auf Schlangen-Männchen befestigt. Die Schlangen-Männchen führten dann die Forscher zu dem Schlangen-Weibchen. Pythons sind eigentlich nicht in Florida zu Hause. Sie haben dort keine Feinde und vermehren sich dadurch stark.

Tausende Menschen liefen beim Wien-Marathon mit

Wien - Am Sonntag fand wie jedes Jahr der Wien-Marathon statt. Tausende Läufer liefen dabei entweder die volle Distanz über 42 Kilometer oder nur den Halb-Marathon mit 21 Kilometern Länge. Die Strecke führte an vielen Sehenswürdigkeiten in Wien vorbei. Dafür waren viele Straßen der Stadt extra abgesperrt. Gewonnen hat der Kenianer Vincent Kipchumba. Er brauchte nur 2 Stunden und 6 Minuten für die 42 Kilometer. Es wurden am Sonntag sogar 2 Rekorde geknackt. Der Österreicher Lemawork Ketema lief die beste Zeit, die jemals ein Österreicher in Wien geschafft hat. Die Kenianerin Nancy Kiprop schaffte bei den Frauen einen neuen Strecken-Rekord.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++