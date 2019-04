Eishockey: Joel Quenneville neuer Coach der Florida Panthers

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA337 vom 08.04.2019 muss es im Titel richtig heißen: Joel Quenneville....... (nicht: Bob) --------------------------------------------------------------------- ~ Miami (Florida) (APA/sda) - Die Florida Panthers, die soeben zum dritten Mal in Folge die K.o.-Phase der NHL verpassten und seit ihrer Gründung 1992 nur fünf Mal die Play-offs erreichten, haben für die kommende Saison einen prominenten Trainer verpflichtet. Der dreifache Stanley-Cup-Sieger Joel Quenneville tritt die Nachfolge von Bob Boughner an.

Der 60-jährige Kanadier feierte seine drei Titel mit den Chicago Blackhawks (2010, 2013, 2015), bei denen er im vergangenen November entlassen wurde.