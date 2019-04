Vbg. Ärztekammer pocht auf Fachausbildung für Allgemeinmediziner

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger Ärztekammer pocht auf die Umsetzung des Masterplans für Allgemein- und Familienmedizin. Kernpunkt ist dabei die Einführung einer eigenen Fachausbildung für Allgemeinmediziner. Immer weniger junge Ärzte würden sich für die Allgemeinmedizin entscheiden, umgekehrt stehe in den nächsten Jahren eine Pensionierungswelle bevor, warnten die Ärztevertreter am Montag.

Von den 168 in Vorarlberg tätigen Kassenärzte für Allgemeinmedizin seien 114 - also mehr als zwei Drittel - innerhalb der nächsten zehn Jahre pensionsberechtigt, erklärte Burkhard Walla, Vizepräsident der Ärztekammer Vorarlberg. Es bestehe in Vorarlberg in den nächsten Jahren dementsprechend ein gesteigerter Bedarf.

Der im Vorjahr präsentierte Masterplan umfasse ein Bündel an vernetzten Maßnahmen, betonte Susanne Rabady, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖG). Damit solle der Beruf des Hausarztes wieder attraktiver gemacht werden. Das Interesse von Medizinstudenten und Jungärzten an der Allgemeinmedizin sei groß, nur die Rahmenbedingungen seien es nicht, so Rabady. Im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Ländern sei es in Österreich bisher nicht gelungen, den Facharztstatus für Allgemein- und Familienmedizin zu etablieren - was laut Rabady eine wesentliche Voraussetzung für die Aufwertung der Allgemeinmedizin bedeuten würde.

Nach Angaben der Ärztekammer betreut ein Kassenarzt in Vorarlberg im Durchschnitt mehr als 2.650 Patienten - 2008 waren es noch knapp über 2.500. Walla betonte die Veränderungen der Arbeitsbedingungen in den vergangenen Jahren und nannte neben dem starken Bevölkerungsanstieg insbesondere den gewachsenen Anteil an älteren Patienten. „Die Fallzahlen sind gestiegen, auch die Komplexität der Fälle hat stark zugenommen. Nur die Zahl der Allgemeinmediziner in Vorarlberg ist im Vergleich dazu zurückgeblieben“, sagte Thomas Jungblut, Präsident der Vorarlberger Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (VGAM), der am Masterplan mitgearbeitet hat.

Auch das Verhalten der Patienten habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt, so Allgemeinmedizinerin Gabriele Gort. „Viele Patienten kommen sehr gut informiert und erwarten eine hohe Effizienz vom Hausarzt. Gleich mehrere Krankheiten und Probleme sollen in kurzer Zeit gelöst werden“, beschrieb sie das Anspruchsdenken. Schnelle Erreichbarkeit und rasche Hilfeleistung würden ebenso erwartet wie Zeit für individuelle Gespräche.