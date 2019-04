Raumfahrer verbessern bei Außeneinsatz Stromversorgung für Roboterarm

Moskau (APA/dpa) - Zwei Raumfahrer haben für Arbeiten an einem Roboterarm die Internationale Raumstation ISS verlassen. Bei dem Außeneinsatz schwebten die US-Astronautin Anne McClain und ihr kanadischer Kollege David Saint-Jacques am Montag aus einer Luke hinaus ins Weltall, wie in einer Video-Übertragung der Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war.

Anschließend hangelten sie sich an der Außenwand der ISS entlang. Ziel des Einsatzes rund 400 Kilometer über der Erde sollte sein, eine bessere Stromversorgung zu dem Roboterarm Canadarm2 herzustellen. Dieser funktioniert wie eine mechanische Hand, die unter anderem beim Andocken von Raumfrachtern mit Nachschub genutzt wird. Der Einsatz sollte rund sechseinhalb Stunden dauern.

Es ist bereits der dritte Außeneinsatz innerhalb eines Monats. Bei den vergangenen Arbeiten hatten McClain und ihre Kollegen neue Lithiumionen-Batterien an der ISS angebracht. Für Saint-Jacques ist es der erste Außeneinsatz in seiner Astronauten-Karriere. Derzeit leben und arbeiten auf dem Außenposten der Menschheit drei Amerikaner, zwei Russen und ein Kanadier.