Mehr als Bewahrer des habsburgischen Mythos: Claudio Magris wird 80

Triest (APA/dpa) - Als junger Mann machte ihn seine Doktorarbeit „Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur“ bekannt. Der Durchbruch gelang ihm 1986 mit „Donau. Biographie eines Flusses“. Heute zählt er zu den wichtigsten Autoren Italiens, zu den bedeutendsten europäischen Intellektuellen und wird immer wieder für den Nobelpreis gehandelt. Am 10. April feiert Claudio Magris seinen 80. Geburtstag.

Magris studierte Germanistik in Turin und in Freiburg/Breisgau. Von 1978 bis 2005 war er Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Triest, von 1994 bis 1996 als unabhängiges Mitglied eines Linksbündnisses Senator im italienischen Parlament. Aus Enttäuschung über Berlusconi und dessen Politik gründete er im Jahr 2002 mit Umberto Eco und anderen Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur die Vereinigung „Liberta e Giustizia“ (Freiheit und Gerechtigkeit). Als Essayist und Kolumnist des linksliberalen „Corriere della Sera“ nimmt er innen- wie außenpolitisch Stellung.

Wer in einer Grenzregion zur Welt komme, wie er selbst in Triest „an der Kreuzung der italienischen, slawischen und deutschen Welt“, für den sei die Toleranz ein ganz besonders wichtiger und gleichzeitig heikler Wert, meinte Magris 2001 in einem Essay. Der Kulturflaneur ist auch in seinem Werk ein Grenzgänger - geografisch wie thematisch. „Triest - Eine literarische Hauptstadt Mitteleuropas“ schreib er gemeinsam mit dem Historiker Angelo Ara, in „Mutmaßungen über einen Säbel“ berichtete er von den letzten Tagen einer mit den Nazis gehenden Kosakenarmee im Friaul und in „Ein anderes Meer“ von der Lebensreise des Enrico Mreule und der Gedankenwelt eines jung gestorbenen Philosophen. Sein Roman „Verfahren eingestellt“ war ein gewaltiges Epos über die Grausamkeit des Krieges. Seine melancholischen Triester Geschichten „Microcosmi“ von 1997 („Die Welt en gros und en détail“) brachten ihm den wichtigsten italienischen Literaturpreis „Premio Strega“ ein.

Zu den zahlreichen weiteren Auszeichnungen zählten 2001 der Leipziger Buchpreis zu Europäischen Verständigung, 2004 der Prinz-von-Asturien-Preis in der Sparte Literatur, 2005 der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur, 2009 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In seiner Rede in der Paulskirche meinte er schon damals: „Auf Europa wartet die große und schwierige Aufgabe, sich den neuen Kulturen der ‚neuen Europäer‘ aus der ganzen Welt zu öffnen, die es durch ihre Mannigfaltigkeit bereichern.“ Er beklagte einen neuen Populismus, der „Demokratien ohne Demokratie“ schaffe. Der Verfechter eines vielfältigen und einem Dialog der Kulturen zugeneigten „Europas ohne Grenzen“ hat den Italienern als Übersetzer deutschsprachige Schriftsteller wie Joseph Roth, Georg Büchner oder Heinrich von Kleist nahe gebracht.

Eben ist im Carl Hanser Verlag Magris‘ jüngstes Buch „Schnappschüsse“ erschienen. „Er spart dabei weder Böses noch Gutes aus, und sinniert mitfühlend über die winzigen Gesten und Episoden, in denen sich die großen Themen des menschlichen Lebens widerspiegeln“, so der Verlag. „Immer zeigt sich der große Schriftsteller aus Italien als überaus kenntnisreicher, engagierter, satirischer Humanist und Europäer.“

(S E R V I C E - Claudio Magris: „Schnappschüsse“, Aus dem Italienischen von Ragni Maria Gschwend, Carl Hanser Verlag, 192 Seiten, 20,60 Euro)