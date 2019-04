Brexit - Kneissl will keine Prognose zum EU-Gipfel abgeben

Brüssel/London (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) will keine Prognose darüber abgeben, ob der EU-Sondergipfel am Mittwochabend der britischen Premierministerin Theresa May den gewünschten Brexit-Aufschub gewährt. „Es ändert sich im Stundenrhythmus“, sagte Kneissl nach Beratungen mit ihren EU-Kollegen am Montag in Luxemburg.

Mays Reisetermine nach Berlin und Paris seien nützlich im Vorfeld des EU-Gipfels, sagte Kneissl. May müsse sicherlich noch einiges bilateral abklären, bevor sie sich der gesamten Gipfelrunde stelle, so die Außenministerin.

Kneissl verwies darauf, dass der Entscheidungsfindungsprozess von britischer Seite noch andauere. Sie habe „keine definitive Einschätzung“ und wisse auch nicht, wie die Entscheidung der EU am Mittwochabend ausfalle. Sie wolle „nichts und niemandem vorgreifen“, so Kneissl.

Es zeige sich, dass Großbritannien Vorbereitungen für eine EU-Wahlbeteiligung entwickle. Dies sei erforderlich für eine Brexit-Fristerstreckung über den 22. Mai hinaus.

Zur Lage in Libyen bekräftigte Kneissl, dass eine Konsolidierung der Sicherheitslage entscheidend sei. Auch der UNO-Gesandte für Libyen, Ghassan Salam, habe die Einstellung aller Feindseligkeiten verlangt.

Die EU-Außenminister führen am Montag auch eine Diskussion zu Venezuela. Kneissl sieht eine Pattsituation, nicht nur innen- und gesellschaftspolitischin dem südamerikanischen Land. Kneissl sieht international eine massive Unterstützung für Staatschef Nicolás Maduro, auch vor dem Hintergrund der venezolanischen Erdölreserven, „das spielt ganz stark hinein und erklärt die Lagerbildung auf internationaler Ebene“.