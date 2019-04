AHS-Lehrer wollen von Faßmann Schluss des „Aushungerns“

Wien (APA) - Der konservative AHS-Lehrerverband ÖPU (Österreichische Professoren Union) fordert von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) das Ende des von seinen Vorgängerinnen betriebenen „Aushungerns des Gymnasiums“. Im Gegensatz zu anderen Schularten seien laut Nationalem Bildungsbericht in den vergangenen Jahren die Pro-Kopf-Ausgaben für die AHS gesunken, heißt es in einem Offenen Brief.

Man könne den Schülern mangels Ressourcen „bei Weitem nicht mehr das bieten, was wir ihnen bieten wollen“. Und: „Wir bitten Sie, diese Hinterlassenschaft Ihrer Vorgängerinnen schnellstmöglich zu beheben“, so die zu einem guten Teil mit der AHS-Lehrergewerkschaft personenidente ÖPU.

Im Nationalen Bildungsbericht sind sowohl die staatlichen Bildungsausgaben als auch die Ausgaben pro Schüler seit 2000 angeführt. Demnach verzeichneten die AHS zwar real die höchste Steigerung bei den Gesamtausgaben (plus 33 Prozent), gefolgt von den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS/plus 23 Prozent), den Volksschulen (plus 20 Prozent), den Polytechnischen Schulen (plus 17 Prozent) und den Hauptschulen/Neuen Mittelschulen (plus elf Prozent).

Anders sieht es dagegen bei den realen Ausgaben pro Schüler aus: Hier liegen die Polytechnischen Schulen (plus 48 Prozent) an der Spitze, gefolgt von Volksschulen sowie Hauptschulen/Neuen Mittelschulen (jeweils plus 40 Prozent), BMHS (plus 20 Prozent), Berufsschulen (plus 19 Prozent) und AHS (plus 17 Prozent).

Betrachtet man die Pro-Kopf-Ausgaben für die AHS nach Ministerinnen, lassen sich drei Phasen unterscheiden: Unter Elisabeth Gehrer (ÖVP) stagnierten die Ausgaben pro Gymnasiast zwischen 2000 und 2006. Anschließend gab es unter Claudia Schmied (SPÖ, 2007 bis 2013) einen starken Anstieg um rund 20 Prozent, bevor sie unter Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ, Ende 2013 bis Mitte 2016) sogar wieder leicht sanken. Für die Amtszeit von Faßmanns Vorgängerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) gibt es im Bericht noch keine Daten.

Erklären lassen sich diese Zahlen durch mehrere Entwicklungen: Zwar sind die Mittel für die AHS stark angestiegen - allerdings nicht im gleichen Ausmaß wie die Schülerzahl. Im Unterschied dazu ging etwa die Schülerzahl an Hauptschulen/NMS stark zurück, trotzdem stiegen aber die Ausgaben (etwa durch Einführung des Team Teaching an NMS). Und auch der Anstieg der Pro-Kopf-Ausgaben unter Schmied lässt sich gut erklären: Damals wurden die Klassenschülerhöchstzahlen gesenkt.