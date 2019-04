Identitäre - Oö. Landessicherheitsrat tagt am Mittwoch

Linz (APA) - Der Oö. Landessicherheitsrat wird am Mittwoch in Linz zum Thema der Identitären Bewegung tagen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat ihn einberufen, nachdem der Bericht der Landespolizeidirektion zu den Identitären in Oberösterreich vorliegt. Die Einschätzung von Landespolizeidirektor Andreas Pilsl werde ebenfalls Teil der Beratungen sein, hieß es in einer Presseaussendung am Montag.

Stelzer will auch einen Bericht des Innenministeriums zu den rechtsextremen Straftaten in Oberösterreich auf die Tagesordnung bringen. In Summe seien diese Taten seit drei Jahren rückläufig, hieß es. Bei den rechtsextremen Tathandlungen sei Linz 2018 „trauriger Spitzenreiter“, rund ein Viertel seien in der Landeshauptstadt gesetzt worden, 33 von 152 in ganz OÖ seien es nach einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums zu rechtsextremen Straftaten in OÖ gewesen. 50 Anzeigen nach dem Verbotsgesetz - bei 185 in ganz OÖ - betreffen Linz. In ganz OÖ hat es demnach im Vorjahr 23 fremdenfeindliche oder rassistische Tathandlungen, fünf antisemitische und drei islamophobe gegeben. 148 Personen wurden wegen rassistischer, fremdenfeindlicher und rechtsextremer Aktivitäten angezeigt, 137 Männer und 11 Frauen.

Der Landessicherheitsrat hat die Wahrnehmung der Sicherheitsinteressen des Landes OÖ zur Aufgabe und beschließt Empfehlungen für Maßnahmen in Angelegenheiten der Sicherheitspolitik des Landes. Ihm gehören neben dem LH je bis zu zwei Vertreter der Landtagsparteien, der Landesamtsdirektor, der Landespolizeidirektor, ein Vertreter der Bezirkshauptmannschaften, der Landes-Militärkommandant, der Landes-Feuerwehrkommandant und der Präsident des Landesverbands des Österreichischen Roten Kreuzes an.