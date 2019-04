US-Rentenmarkt zur Eröffnung kaum verändert

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet. Nur in den längeren Laufzeiten gab es im frühen Handel leichte Kursverluste.

Bis zum Auftakt wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im weiteren Tagesverlauf dürften die Anleger den Fortgang des Brexits und die US-chinesischen Zollverhandlungen auf dem Radar haben. Daneben stehen noch Daten zur Entwicklung des Auftragseingangs in der Industrie auf dem Programm.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,34 Prozent. Fünfjährige Papiere bewegten sich ebenfalls kaum bei 99 4/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,31 Prozent. Zehnjährige Staatsanleihen gaben um 3/32 Punkte auf 101 Punkte nach und rentierten mit 2,51 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 11/32 Punkte auf 101 17/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,92 Prozent.