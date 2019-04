Boxen: Ex-Weltmeister Sturm wegen Steuerhinterziehung verhaftet

Köln (APA/dpa) - Der Haftbefehl gegen den ehemaligen Box-Weltmeister Felix Sturm ist wegen Steuerhinterziehung ergangen, erklärte Renke Hoogendoorn, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Köln für Wirtschaftsstrafsachen. Wegen des Steuergeheimnisses dürfe die hinterzogene Summe nicht genannt werden. Der Deutsche, dessen Geburtsnamen Adnan Catic lautet, befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt in Köln.

Sturm war nach Angaben der „Bild am Sonntag“ am Freitag während der Fitness-Messe Fibo in Köln festgenommen worden, nachdem die Kölner Staatsanwaltschaft den Haftbefehl erwirkt hatte. Der 40-Jährige gewann in seiner Karriere fünf WM-Titel bei verschiedenen Weltverbänden.