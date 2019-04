US-Börsen zur Eröffnung mit Verlusten

New York (APA) - Nach zwei starken Börsenwochen ist es am Montag an der Wall Street leicht abwärts gegangen. Gegen 16.00 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 147,33 Einheiten oder 0,56 Prozent auf 26.277,66 Zähler. Der S&P-500 Index gab um 9,08 Punkte oder 0,31 Prozent auf 2.883,66 Zähler ab. Der Nasdaq Composite Index verlor 30,58 Punkte oder 0,39 Prozent auf 7.908,11 Einheiten.

Konjunkturseitig gab es kaum Impulse. Die Auftragseingänge aus der Industrie für Februar sind um 0,5 Prozent gegen über dem Vormonat zurückgegangen. Ökonomen hatten damit gerechnet.

Unter den Einzelwerten dürften weiter die Aktien von Boeing im Fokus der Anleger bleiben. Wie die „South China Morning Post“ berichtete, hat auch die China Aircraft Leasing (CALC) nach zwei Abstürzen einer 737 Max und diversen Flugverboten Bestellungen für das Unglücksmodell ausgesetzt. Zudem fährt nun der Flugzeugbauer die Produktion dieser Baureihe herunter. Die monatliche Fertigungsrate soll ab Mitte April um fast ein Fünftel auf 42 Maschinen gedrosselt werden. Die Boeing-Papiere büßten über vier Prozent ein. Seit dem zweiten Absturz einer 737 Max Anfang März haben sie bereits etwas mehr als 12 Prozent verloren.

Für Tesla ging es indes um 1,14 Prozent nach oben. Um die zunehmend strengeren CO2-Gesetze der EU erfüllen zu können, schloss der Autobauer Fiat Chrysler laut der „Financial Times“ einen Deal mit Tesla. Dieser dürfte dem Elektroautohersteller laut Jefferies-Analyst Philippe Houchois 2020 und 2021 mehrere hundert Millionen US-Dollar in die Kasse spülen.

Versum Materials rückten um 0,80 Prozent auf 51,80 Dollar vor, während die Anteile von Entegris bei plus 0,13 Prozent auf der Stelle traten. Der Darmstädter Merck-Konzern hob sein Übernahmeangebot für Versum von 48 Dollar je Aktie auf nun 53 Dollar in bar an, um den US-Halbleiterzulieferer zu übernehmen. Dies veranlasste das Versum-Management zum Umschwenken: Nach Gesprächen mit Rechtsberatern wurde entschieden, dass die Merck-Offerte dem konkurrierenden Angebot des US-Spezialchemiekonzerns Entegris überlegen sei, hieß es. Nun soll der Fusionsvertrag mit Entegris gekündigt werden.

Mit Pinterest steht zudem in naher Zukunft ein weiterer größerer Börsengang (IPO) in den USA an. Der Fotodienst will 15 bis 17 US-Dollar je Aktie von Investoren einnehmen. Die Preisspanne liegt damit unter den Erwartungen, die zuvor geschürt wurden. Statt im Juni könnte der Börsengang von Pinterest womöglich bereits diesen Monat über die Bühne gehen, wie kürzlich das „Wall Street Journal“ und die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ übereinstimmend berichtet hatten.

