Libyen - EU fordert humanitären Waffenstillstand

Caracas/Luxemburg (APA) - Angesichts neuer Kämpfe in Libyen hat die Europäische Union einen humanitären Waffenstillstand in dem nordafrikanischem Land gefordert. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini rief am Montag nach Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg außerdem alle Konfliktparteien dazu auf, weitere Militäraktionen zu vermeiden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die libysche Bevölkerung wolle echten Frieden. Niemand sei mit den aktuellen Entwicklungen glücklich, sagte Mogherini. Es gebe einen klaren Konsens der EU-Staaten, dass alle Militäraktionen in Libyen gestoppt werden müssten.

Zu Venezuela hätten die EU-Außenminister keine Entscheidung getroffen, sagte Mogherini. Es sei möglich, dass die EU in den kommenden Wochen neue, gezielte Strafmaßnahmen gegen Regimevertreter beschließe, die für Gewalt und Repression der Bevölkerung verantwortlich seien. Dies seien aber keine Sanktionen gegen Venezuela oder gegen die venezolanische Bevölkerung.

Die EU wolle mit den südamerikanischen Partnerstaaten aktiv bleiben, um einen effizienteren humanitären Zugang zu gewährleisten, sagte Mogherini. Außerdem wolle die EU so rasch wie möglich den Boden bereiten für die Abhaltung von Präsidentschaftswahlen. Mogherini schränkte jedoch selbst ein, dass dieses Ziel in weiter Ferne liege, nachdem Staatschef Nicolas Maduro keine solchen Absichten habe. Der Auswärtige Dienst der EU werde eine „Wegskizze“ für einen Übergang des Landes zur Demokratie erstellen, sagte sie.