Yaskawa eröffnete in Slowenien erste Roboterfabrik in Europa

Ljubljana (APA) - Der japanische Roboterbauer Yaskawa hat am Montag in Slowenien seine erste Roboterfabrik in Europa eröffnet. Das Werk in Kocevje (Gottschee) ergänzt die Produktionsstätten in Japan und China. Der Investitionswert der neuen Fabrik liegt bei rund 25 Mio. Euro, der slowenische Staat subventionierte die Investition mit 5,6 Mio. Euro, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

Mit der Produktion in Slowenien werden rund vier Fünftel der europäischen Nachfrage nach Robotern der Marke Motoman gedeckt, sagte Hubert Kosler, Chef des slowenischen Unternehmens Yaskawa Europe Robotics, laut STA. Im neuen Werk werden pro Jahr bis zu 10.000 Industrieroboter gefertigt. Der japanische Konzern gehört zu den weltweit größten Anbietern von Industrierobotern.

Das neue Werk sei eine Antwort auf die wachsende Nachfrage in Europa sowie auf den Märkten im Nahen Osten, Afrika und Russland, sagte der Europa-Chef Bruno Schnekenburger laut STA. Mit der europäischen Produktionsstätte werden Transportwege und somit die Lieferzeiten verkürzt.

Die slowenische Fabrik beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter, bis Jahresende soll sich die Beschäftigtenzahl verdoppeln. Bis 2023 soll Yaskawa in Slowenien rund 200 Beschäftigte haben. Neben der Fabrik plant der japanische Konzern im Südosten des Landes auch ein Entwicklungszentrum für Robotik, darüber hinaus gibt es Pläne für eine Komponentenfabrik.

Yaskawa ist in Slowenien seit mehr als zwei Jahrzehnten präsent. In seinem Werk in der Nachbargemeinde Ribnica werden seit 1996 Roboterzellen produziert.