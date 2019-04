U-Haft nach Brandstiftung in Linzer Nachtklub

Linz (APA) - Nach einem Brand Freitagabend in einem nicht geöffneten Nachtklub in Linz sitzt ein mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft. Der 35-Jährige, der sich bei der Flucht aus dem Gebäude den Unterschenkel brach, dürfte zuvor mittels Brandbeschleuniger das Feuer gelegt haben, berichtete die oö. Polizei am Montag. Ein 22-Jähriger hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten, sonst wurde niemand verletzt.