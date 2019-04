Brexit - London hat Beteiligung an EU-Missionen „extrem reduziert“

Brüssel/London (APA) - Großbritannien habe seine Beteiligung an zivilen und militärischen EU-Missionen „extrem reduziert“, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. London habe bereits seit einiger Zeit sein Engagement um etwa 50 Prozent heruntergefahren und habe nunmehr seine Beteiligung fast komplett eingestellt, erklärte Mogherini am Montag in Luxemburg.

Dies dürfe die Effizienz der EU-Operationen aber nicht beeinträchtigen, warnte die EU-Außenbeauftragte. Die EU-Staats- und Regierungschefs würden darüber am Mittwochabend bei ihrem Brexit-Sondergipfel in Brüssel beraten.