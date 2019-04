Frankfurt/Leverkusen (APA/Reuters) - In seinem nach der Übernahme von Monsanto begonnenen Konzernumbau will der Chemieriese Bayer einem Bericht zufolge 4.500 Stellen in Deutschland abbauen. Dies sei Teil des angekündigten Wegfalls von weltweit 12.000 Arbeitsplätzen, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Ein Bayer-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.

