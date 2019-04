Heumarkt - Blümel mit Antwort Wiens nicht zufrieden

Wien (APA) - Die Freude des Bundes über die Antwort Wiens in Sachen Heumarkt hält sich in Grenzen: Wie im Büro von Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) gegenüber der APA betont wurde, seien in dem Schreiben nämlich wesentliche Punkte nicht berücksichtigt worden.

Aus der Sicht des Bundes wären vor allem zwei „Klarstellungen“ seitens der Stadt Wien wichtig gewesen, die im Brief enthalten sein sollten - nämlich dass das Projekt in der derzeitigen Form nicht realisiert werden dürfe und dass Wien die Empfehlungen aus dem Bericht der Advisory Mission aufgreifen und umsetzen werde.

„Im vorliegenden Antwortschreiben ist diese Klarstellung hinsichtlich des Projekts Heumarkt Neu gar nicht und die Klarstellung hinsichtlich der Empfehlungen nur unzureichend enthalten“, hieß es in einer Stellungnahme. Vor diesem Hintergrund würden nun - noch nicht näher bezeichnete - „weitere Schritte“ definiert.

Sabine Haag, die Präsidentin der heimischen UNESCO-Kommission, begrüßte gegenüber der APA prinzipiell, dass nun wieder Bewegung in die Diskussion gekommen sei und dass es politische Willensbekundungen gebe, die Welterbestätte zu erhalten: „Dies wird aber nur gelingen, wenn die Empfehlungen des Berichts umgesetzt werden.“

Die seit 2012 seitens UNESCO und ICOMOS geäußerten Forderungen und Empfehlungen würden im neuen Bericht außerordentlich detailliert dargestellt, so Haag. Sie würden den Rahmen für das weitere Vorgehen bieten: „Ein klares Bekenntnis für ein Bauprojekt, das den Kriterien des UNESCO-Welterbes entspricht, ist deshalb der Maßstab für die Glaubwürdigkeit Österreichs.“

Nach Ansicht von JETZT-Kultursprecher Wolfgang Zinggl ist die Antwort Wiens schlicht eine „glatte Themenverfehlung“. „Der Bürgermeister möchte offensichtlich über den Wahltag hinaus Zeit gewinnen, um das Projekt unabhängig vom Erhalt des Welterbes zu verwirklichen. Mit den von der internationalen Organisation eingeforderten Maßnahmen hat dieser Plan wenig zu tun“, beklagte er in einer Aussendung