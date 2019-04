Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis deutlich fester

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel deutlich fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 64,20 Dollar und damit um 1,78 Prozent mehr als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 70,83 Dollar gehandelt, er lag 0,70 Prozent im Plus.

Die Ölpreise notierten im Tagesverlauf so hoch wie seit fünf Monaten nicht mehr. „Durch die robusten US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag sind die Nachfragesorgen nochmals geringer geworden, nachdem schon die letzten chinesischen Konjunkturdaten überzeugt hatten“, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. Damit würde das sich weiter verknappende Angebot stärker ins Gewicht fallen.

Neue Produktionsausfälle befürchten die Marktteilnehmer laut Commerzbank in Libyen. Dort rückten seit Donnerstag Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis vor, in der die Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj ihren Sitz hat. Die Kämpfe um die Hauptstadt haben inzwischen auch den einzig verbliebenen Flughafen der Stadt erreicht.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.300,61 Dollar und damit fester zum Schlusskurs von Freitag von 1.291,74 Dollar. Ausschlaggebend für den Preisanstieg beim Edelmetall sind nach Ansicht der Commerzbank-Analysten unter anderem kritische Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur Geldpolitik der Notenbank Fed sowie weniger Gegenwind durch spekulative Finanzanleger.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 70,83 70,34 +0,70 WTI 64,20 63,08 +1,78 OPEC-Daily 69,02 68,76 +0,38 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.300,61 1.291,74 +0,69 Silber 15,23 15,11 +0,79 Platin 913,75 903,04 +1,19 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 112,10 112,60 -0,44 Kakao 2.424,00 2.413,00 +0,46 Zucker 327,20 330,30 -0,94 Mais 170,75 170,25 +0,29 Sojabohnen 902,50 899,00 +0,39 Weizen 177,00 177,00 +0,00 ~