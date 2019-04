Prager Börse schließt leichter, PX verliert 0,15 Prozent

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Montag etwas schwächer geschlossen. Der tschechische Leitindex PX gab um 0,15 Prozent auf 1.084,46 Punkte ab. Das Handelsvolumen lag bei 0,36 (Vortag: 0,44) Mrd. tschechischen Kronen.

Eine verhaltene internationale Börsenstimmung führte beim tschechischen Aktienmarkt für einen negativen Wochenstart. International bremst weiterhin die unklare Entwicklung beim Brexit die Kurse.

Veröffentlich wurden zudem erfreulichen Arbeitsmarktdaten für Tschechien. Die Arbeitslosigkeit in Tschechien lag am Ende des ersten Quartals 2019 bei 3 Prozent, um 0,5 Prozentpunkte niedriger im Jahresvergleich. Ohne Job waren 227.000 Menschen, das ist die niedrigste März-Arbeitslosigkeit seit 1997. Gesunken ist die Arbeitslosigkeit auch im Monatsvergleich - Ende Februar hatte sie 3,2 Prozent betragen.

Unter den Schwergewichten in Prag verbilligten sich die Titel der Erste Group um 1,15 Prozent. Die Branchenkollegen Komercni Bank (plus 0,1 Prozent) und Moneta Moeny Bank (plus 0,2 Prozent) konnten hingegen leicht zulegen.

Im Energiebereich verbesserten sich CEZ um 0,5 Prozent. Die Tabakaktie Philip Morris C.R. ermäßigte sich um 0,8 Prozent.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA430 2019-04-08/17:18