Tschechischer Verkehrsminister Tok tritt zurück

Prag (APA/dpa) - Der tschechische Verkehrsminister Dan Tok hat am Montag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Damit habe er sich endgültig zu einem bereits vor Monaten angedrohten Schritt entschlossen, berichtete die Nachrichtenagentur CTK. Mit Regierungschef Andrej Babis habe er sich darüber bereits geeinigt, erklärte der Minister gegenüber Journalisten vor Beginn einer Regierungssitzung in Prag.

Die Nachfolgeregelung liege nun in den Händen von Babis, ergänzte er. Er sei „nicht amtsmüde, aber müde von den ständigen Angriffen“ auf ihn, begründete Tok seinen Rücktritt gegenüber dem Nachrichtenportal Novinky.cz. Zuletzt war der 60-Jährige aber von der Opposition insbesondere wegen Verzögerungen im Autobahnbau und wegen der umstrittenen Neuvergabe des bisher von der österreichischen Firma Kapsch verwalteten Autobahn-Mautsystems kritisiert worden.

Die von Babis geführte liberalpopulistische Partei ANO hatte Tok schon 2014 als Minister eingesetzt, als sie noch die kleinere Regierungspartei neben den Sozialdemokraten war. Damit ist Tok nach CTK der am längsten amtierende Verkehrsminister Tschechiens.

Aufregung um den Maut-Auftrag in Tschechien, der Ende August 2016 bis zur Neuausschreibung neuerlich an Kapsch vergeben worden aber später an ein Konkurrenzunternehmen vergeben wurde, herrscht seit 2016. Der Wettbewerber SkyToll rief schon im September 2016 Wettbewerbshüter auf den Plan, seither herrscht ein Streit. Im April des Vorjahres erhielt SkyToll/CzechToll den Zuschlag für den Auftrag. Diese hatten mit umgerechnet knapp 425 Mio. Euro für zehn Jahre ab Jänner 2020 das preislich günstigste Angebot abgegeben. Daraufhin reichte Kapsch Beschwerde beim Verkehrsministerium in Prag ein. Im September 2018 wies die tschechische Wettbewerbsamt (UOHS) Einsprüche von Kapsch endgültig ab. Daraufhin kündigte Kapsch den Weg vors Gericht an. Die slowakisch-tschechische Konkurrenzfirma hat ungeachtet dessen schon die Produktion von Lkw-Bord-Boxen aufgenommen.