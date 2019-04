Slowenien gegen Österreichs Verlängerung der Grenzkontrollen

Ljubljana/Wien (APA) - Sloweniens Innenminister Bostjan Poklukar sieht keine Veranlassung für Österreich, die Kontrollen an der Grenze zu Slowenien und Ungarn fortzusetzen. Dies berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA am Montag. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte zuvor in einem Schreiben an die EU-Kommission angekündigt, die bis 12. Mai befristeten Kontrollen um ein weiteres halbes Jahr zu verlängern.

„Diese Maßnahme ist ungerechtfertigt und unverhältnismäßig und es gibt keinen Grund dafür“, sagte Poklukar. Slowenien schütze die Schengengrenze „gut und effektiv“, dies sei „absolute Priorität“. Die slowenischen Behörden hätten in den ersten drei Monaten des Jahres erst 15 Personen von Österreich zurückgenommen, hieß es.

Der Minister erklärte, dass er von seinem österreichischen Amtskollegen nicht über dessen Absichten informiert worden sei. Er sagte jedoch seine Kooperationsbereitschaft zu - mit allen Ländern des Westbalkans als auch anderen Ländern - einschließlich Österreich, da „Migrationsbewegungen im Steigen begriffen“ seien.

Slowenien hatte sich bereits in der Vergangenheit gegen die von Österreich fortgesetzten Grenzkontrollen gestellt, mit dem Begründung, die Zahl der illegalen Migranten, die von Österreich an Slowenien übergeben worden seien, sei sehr gering.

Eigentlich sind Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraumes nicht vorgesehen. Kickl rechtfertigt die aktuelle Verlängerung der 2015 eingeführten Kontrollen in dem mit 6. April datierten Schreiben sowie an die Innenminister der Schengen-Partner mit nach wie vor zu hohen Zahlen illegaler Migranten. Außerdem gebe es in der gesamten EU eine „latente Bedrohung durch den Terrorismus“, weil nach der Niederlage des „Islamischen Staates“ die Rückkehr von „Foreign Terrorist Fighters“ aus den Kampfgebieten in Syrien und im Irak drohe.

Neben Österreich führen Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweden und Norwegen Kontrollen an Grenzen innerhalb des Schengenraumes durch. Auch Frankreich und Deutschland wollen die 2015 eingeführten Grenzkontrollen fortsetzen. Die EU-Kommission hat wiederholt die Rückkehr zur Normalität der Reisefreiheit gefordert.