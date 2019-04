Euro-Stoxx-50 schließt etwas schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Nach jüngsten Gewinnen in der Vorwoche haben die europäischen Leitbörsen zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. Der Aktienindex für 50 führende Unternehmen der Eurozone, Euro-Stoxx-50, hat am Montag mit 3.438,06 Punkten um 9,41 Zähler oder 0,27 Prozent tiefer geschlossen. Der breiter gefasste Euro-Stoxx Index fiel um 1,26 Zähler oder 0,33 Prozent auf 376,92 Einheiten.

Unter den im Euro-Stoxx-50 enthaltenen Standardwerten standen sich 37 Kursverlierer und 11 -gewinner gegenüber. Zwei Titel schlossen unverändert. Zu den größten Gewinnern zählten Airbus Group (plus 1,74 Prozent) und Danone (plus 0,94 Prozent). Die Liste der Verlierer wurde von CRH (minus 2,54 Prozent) und Safran (minus 1,95 Prozent) angeführt.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA455 2019-04-08/17:52