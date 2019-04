Berichte: US-Heimatschutzministerin von Trump zu Rücktritt gedrängt

Washington (APA/AFP) - US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen soll offensichtlich von Präsident Donald Trump aus dem Amt gedrängt worden sein. Laut US-Medienberichten hatte sie sich am Sonntag mit Trump im Weißen Haus getroffen. Im Vorfeld der auf ihre Initiative anberaumten Sitzung habe Nielsen nicht an Rücktritt gedacht, vielmehr habe sie einen neuen Plan für Grenzschutzmaßnahmen mitgebracht, hieß es am Montag.

Während des halbstündigen Treffens sei Trump jedoch entschlossen gewesen, von der Ministerin ihren Rücktritt zu verlangen, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Kurz nach dem Treffen reichte sie dann ihre Rücktrittserklärung ein.

Trump soll seit langem mit Nielsen unzufrieden gewesen sein. Ihre Ablösung könnte bedeuten, dass er einen noch deutlich härteren Kurs gegen die Zuwanderung anstrebt. Die 46-Jährige, die maßgeblich an der umstrittenen Einwanderungspolitik von Donald Trump mitgewirkt hat, soll bis auf Weiteres durch den bisherigen Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP, Kevin McAleenan, ersetzt werden.

Trump dankte der nach nur anderthalbjähriger Amtszeit ausscheidenden Ministerin am Sonntagabend (Ortszeit) in einer knappen Mitteilung über den Internetdienst Twitter für ihre Arbeit. Nielsen selbst erklärte, trotz des erzielten „Fortschritts“ bei der inneren Sicherheit sei für sie der Zeitpunkt gekommen, „Platz zu machen“.

Den Berichten zufolge soll der US-Präsident bei Nielsen seit längerem auf einen noch rigoroseren Kurs gegen die Zuwanderung gedrungen haben. Laut „New York Times“ verlangte er etwa, alle nach Asyl strebenden Migranten an der Südgrenze nach Mexiko zurückzuschicken. Die Heimatschutzministerin hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass ihre Handlungsmöglichkeiten durch die Rechtsprechung begrenzt seien.

Nach Außen hin gab sich Nielsen stets als loyale Trump-Verbündete. So verteidigte sie etwa die Entscheidung des Präsidenten, im Streit mit dem teils von den oppositionellen Demokraten beherrschten Kongress um die von ihm geplante Grenzmauer den nationalen Notstand auszurufen.

Trump ist frustriert darüber, dass die Zahl der aus Zentralamerika ins Land strebenden Migranten in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen hat. Die Eindämmung der illegalen Zuwanderung ist eines der Leitthemen seiner Präsidentschaft.

Nach Angaben des Heimatschutzministeriums wurden allein im März an der Grenze zu Mexiko rund 100.000 Migranten aufgegriffen, im Jänner waren es noch 58.000. An der Südgrenze gebe es mehr Festnahmen „als in vielen Jahren“, twitterte Trump am Sonntag. „Das Land ist voll!“ erklärte er. Der Präsident hat zuletzt wiederholt mit der kompletten Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht.