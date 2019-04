Zürcher Börse schließt kaum bewegt

Zürich (APA/dpa-AFX) - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Investoren zum Start einer ereignisreicheren Woche zurückgehalten. Der Swiss Market Index (SMI) ging am Montag mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 9547,33 Punkte aus dem Handel.

Dass sich der Markt auf diesem Niveau hielt, verdankte er in erster Linie den Papieren von Novartis (+0,6 Prozent). Zeitweise hatten die Aktien ihre Gewinne auf mehr als ein Prozent ausgebaut. Der Dienstag hält dann auch mit der Abspaltung der Novartis-Tochter Alcon ein wichtiges Ereignis bereit. Die neuen Aktien werden auch gleich in den SMI aufgenommen und verdrängen dort Julius Bär.

International wird es dann ab der Wochenmitte spannend. Brexit, Zinsentscheidung der EZB und später in der Woche noch erste Zahlen der großen US-Banken dürften Investoren auf Trab halten. Gerade mit Blick auf die bevorstehende Berichtssaison herrscht am Markt nämlich eine große Kluft zwischen den Pessimisten und den Optimisten.

Mit Givaudan (+1,0 Prozent) und den Versicherern Swiss Re (+0,6 Prozent) und Swiss Life (+0,4 Prozent) griffen Investoren bei anderen Titeln zu, die eher als defensiv eingestuft werden.

Zyklische Werte tendierten dagegen uneinheitlich. Während etwa Temenos, Dufry und ABB mit Kursgewinnen zwischen 1,6 und 0,3 Prozent gefragter waren, fielen beispielsweise Kühne+Nagel, Sika und Richemont (alle -0,6 Prozent).

Zuversichtliche Kommentare vom Swatch-CEO Nick Hayek in der Wochenendpresse hatten die Uhren-Titel zwischenzeitlich etwas gestützt. Am Ende schlossen auch Swatch mit -0,1 Prozent tiefer.

Banken standen allesamt auf der Verliererseite. Bei CS (-0,6 Prozent), UBS (-0,3 Prozent) und Julius Bär (-0,2 Prozent) nahmen Anleger einerseits nach den teilweise deutlichen Avancen der Vorwoche Gewinne mit. Alleine die Bär-Aktien hatten in der Vorwoche, auch aufgrund von Übernahmegerüchten, um mehr als 10 Prozent zugelegt.

Händler erinnerten zudem daran, dass die US-Großbank JPMorgan bereits kommenden Freitag ihre Erstquartalszahlen zeigen wird. Und letzte Woche hatte JPM-Chef Jamie Dimon vor volatilen Zeiten gewarnt. „Das vierte Quartal 2018 könnte ein Vorbote dessen gewesen sein, was noch kommt“, schrieb Dimon am Donnerstag in einem Brief an die Aktionäre. Was Dimon in seinem jährlichen Aktionärsbrief schreibt, wird an der Wall Street genau gelesen.

