Golf: Rose nimmt US-Masters als Weltranglistenführender in Angriff

Wien (APA/sda) - Der englische Golf-Profi Justin Rose nimmt das am Donnerstag startende US-Masters in Augusta als Weltranglistenführender in Angriff. Der 38-Jährige löste am Montag den US-Amerikaner Dustin Johnson, der die Wertung fünf Wochen angeführt hatte, an der Spitze des Rankings ab. Der Olympiasieger von 2016 übernahm zum fünften Mal die Spitzenposition, bisher hielt er sich insgesamt 13 Wochen oben.