Börse London schließt leicht im Plus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Montag gut behauptet geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 5,02 Einheiten oder 0,07 Prozent höher bei 7.451,89 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 26 Gewinner und 73 Verlierer gegenüber. Zwei Titel blieben ohne Kursbewegung.

Bei der Suche nach einem gemeinsamen Weg aus der Brexit-Sackgasse kommen die regierenden Konservativen und die Opposition in Großbritannien nicht voran. Am Montag setzten die Lords im Oberhaus ihre Beratungen über einen Gesetzentwurf fort, der dem Parlament das Recht gäbe, über die Länge des beantragten Aufschubs zu entscheiden. Ob das Gesetz aber rechtzeitig vor einem EU-Sondergipfel an diesem Mittwoch in Kraft treten könnte, ist unklar. Vor allem geht es um die Frage, ob und wie lange der Austritt der Briten aus der Europäischen Union erneut verschoben wird.

Vor dem Hintergrund höherer Ölpreise legten die Ölkonzern-Aktien zu. Angesichts hoher Angebotsrisiken erreichte der Brent-Preis einen neuen Höchststand seit fünf Monaten. Grund ist vor allem die drohende Eskalation der Krise in Libyen, wo der abtrünnige Rebellenkommandeur Chalifa Haftar versucht, in die Hauptstadt Tripolis vorzurücken. In Folge dessen legten Royal Dutch Shell um 1,02 Prozent zu. Auch BP stiegen um 1,66 Prozent und Total um 0,85 Prozent.

Nach zwei Abstürzen und diverser Flugverbote fährt Boeing nun die Produktion seiner Baureihe 737 Max herunter. Boeing zählt auch zu den größten Kunden der britischen Maschinenbauer Senior und Meggitt und der Beteiligungsgesellschaft Melrose Industries. Die Papiere von Senior büßten daher 6,15 Prozent, die von Melrose 1,97 Prozent ein. Hingegen drehten Meggitt im Handelsverlauf mit plus 0,15 Prozent in die Gewinnzone.

