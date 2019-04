Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich etwas schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Nach jüngsten Gewinnen in der Vorwoche haben die europäischen Leitbörsen zunächst eine Verschnaufpause eingelegt und etwas tiefer geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 9,41 Einheiten oder 0,27 Prozent auf 3.438,06 Zähler.

Der Brexit bleibt weiterhin ein Thema. Das britische Parlament könnte die Pläne von Premierministerin Theresa May für eine kurze Verschiebung des Austritts bis Ende Juni durchkreuzen. Am Montag setzten die Lords im Oberhaus ihre Beratungen über einen Gesetzentwurf fort, der dem Parlament das Recht gäbe, über die Länge des beantragten Aufschubs zu entscheiden. Ob das Gesetz aber rechtzeitig vor einem EU-Sondergipfel an diesem Mittwoch in Kraft treten könnte, ist unklar.

Daneben hat Chinas Regierung vor dem EU-China-Gipfel Zollsenkungen für eine Reihe von Konsumgütern ab Dienstag angekündigt. Die Abgabe auf die Einfuhr von Büchern, Computern, Möbeln, Nahrungs- und Arzneimitteln sinke von 15 auf 13 Prozent, teilte die staatliche Zollkommission am Montag mit. Auch der Importzoll auf Sportgeräte, Angelzubehör, Kleidung oder Fahrräder wird von 25 auf 20 Prozent verringert.

Seitens der Konjunktur gab es kaum marktbewegende Impulse. Die Stimmung der Investoren in der Eurozone hellte sich im April auf. Das Barometer der Investment-Beratungsfirma Sentix für den Währungsraum stieg auf minus 0,3 Zähler von minus 2,2 Punkten. Das ist der höchste Wert seit November. Die US-Daten zu den Auftragseingängen aus der Industrie lieferten keine Überraschung. Sie fielen im Februar zum Vormonat wie erwartet um 0,5 Prozent.

Vor dem Hintergrund höherer Ölpreise legten die Ölkonzern-Aktien zu. Angesichts hoher Angebotsrisiken erreichte der Brent-Preis einen neuen Höchststand seit fünf Monaten. In Folge dessen legten Galp Energia um 1,45 Prozent zu und SBM Offshore um 0,97 Prozent. Total gewannen 0,62 Prozent.

Hingegen mussten die Finanzwerte Federn lassen. So verloren Banco Santander um 0,25 Prozent, Societe Generale um 0,49 Prozent sowie Deutsche Bank um 1,91 Prozent.

Außerdem erhielt ein Konsortium unter Führung von Engie den Zuschlag für 90 Prozent an der Petrobras-Pipeline-Tochter. Für 8,6 Mrd. Dollar (7,7 Mrd. Euro) wechselt TAG den Besitzer. Die Versorger-Papiere stiegen um 0,78 Prozent.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.110,97 -43,93 -1,39 3.154,90 Frankfurt DAX 11.963,40 -46,35 -0,39 12.009,75 London FT-SE-100 7.451,89 5,02 0,07 7.446,87 Paris CAC-40 5.471,78 -4,42 -0,08 5.476,20 Zürich SPI 11.394,33 8,68 0,08 11.385,65 Mailand FTSEMIB 21.771,96 13,35 0,06 21.758,61 Madrid IBEX-35 9.437,70 -72,60 -0,76 9.510,30 Amsterdam AEX 562,32 -0,26 -0,05 562,58 Brüssel BEL-20 3.793,08 -12,31 -0,32 3.805,39 Stockholm SX Gesamt 1.624,52 2,25 0,14 1.622,27 Europa Euro-Stoxx-5 3.438,06 -9,41 -0,27 3.447,47

0

Euro-Stoxx 376,92 -1,26 -0,33 378,18 ~

