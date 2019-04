Russische Menschenrechtler warnen Europarat vor Ausschluss Russlands

Straßburg/Moskau (APA/AFP) - Russische Menschenrechtsverteidiger haben an den Europarat appelliert, im Streit mit Moskau einen Kompromiss zu finden und so einen Austritt Russlands aus der paneuropäischen Länderorganisation zu verhindern. Sollte Russland den Europarat verlassen, würde dies „unumkehrbare Konsequenzen“ haben, hieß es in einem Aufruf von rund 70 Anwälten, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten.

Dieser wurde am Montag in Straßburg veröffentlicht. Zudem würde dies das Ende eines „schwierigen Kampfes der russischen Zivilgesellschaft“ für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung der Menschenrechte bedeuten, warnten die Unterzeichner. Sollte Moskau ausgeschlossen werden, hätten die rund 150 Millionen russischen Bürger keine Möglichkeit mehr, sich mit Beschwerden an den Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu wenden, der eine Institution des Europarats ist.

Moskau liegt im Konflikt mit dem Europarat, seit die Parlamentarische Versammlung den 18 russischen Abgeordneten im April 2014 das Stimmrecht entzogen hat - aus Protest gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland. Die russische Delegation boykottiert seither die Sitzungen.

Außerdem stellte Russland im Juni 2017 die Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge in Höhe von rund 33 Millionen Euro jährlich ein. Laut Satzung droht einem Land der Ausschluss, wenn es zwei Jahre lang keine Beiträge an den Europarat gezahlt hat.

Die Mitgliedschaft Russlands im Europarat habe durchaus etwas bewirkt, betonte die Anwältin Karinna Moskalenko, die zahlreiche russische Kläger vor dem Straßburger Gerichtshof vertreten hat, vor Journalisten im Europarat. „Meine Klienten im Gefängnis fühlen sich viel besser geschützt.“

Wenn Russland den Europarat verlasse, sei eine Wiedereinführung der Todesstrafe zu befürchten, warnte der Menschenrechtsaktivist Konstantin Baranow. Eine entsprechende Debatte habe in den russischen Medien bereits begonnen. Offiziell wurde die Todesstrafe in Russland zwar nicht abgeschafft - Russland hält aber seit seinem Beitritt zum Europarat 1996 ein Moratorium für die Vollstreckung von Todesurteilen ein. Dies ist eine Vorbedingung für die Aufnahme in die Länderorganisation.

Dem Europarat gehören 47 Länder an - alle europäischen Staaten mit Ausnahme Weißrusslands. Seit der Gründung der Organisation vor fast 70 Jahren hat nur Griechenland seinen Austritt erklärt - im Jahre 1969 unter der Militärjunta. Nach dem Ende der Diktatur wurde das Land 1974 wieder aufgenommen.

