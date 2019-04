Fußball: Englands Topclubs kämpfen 2 - Aguero Thema für Partie

Manchester (APA/Reuters) - Manchester City kann am Dienstag wieder auf Sergio Aguero bauen. Der argentinische Stürmer hat seine Muskelprobleme überwunden, wegen der er die jüngsten beiden Pflichtspiele verpasst hatte. „Er hat zum ersten Mal wieder mit dem Team trainiert und fühlt sich besser“, sagte Coach Josep Guardiola am Montag. Aguero ist ein wichtiger Faktor im Spiel der „Citizens“, traf in 38 Pflichtspielen 29 Mal.

Einsatzfähig sollte auch Rechtsverteidiger Kyle Walker sein, der seit dem 1:0-Sieg im FA-Cup-Halbfinale gegen Brighton am Samstag angeschlagen ist.