Libyen - UNO: 3.400 Menschen um Tripolis auf der Flucht

Tripolis (APA/dpa) - Die Zahl der Menschen, die vor der neuerlichen Gewalt nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis fliehen, ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf 3.400 gestiegen. Zudem sei eine nicht genau bezifferbare Zahl von Menschen von der Gewalt in ihren Wohngegenden umzingelt, sagte UNO-Sprecher Stephane Dujarric am Montag in New York.

Zwar hätten Hilfsorganisationen Nachschub an mehreren Orten rund um Tripolis aufgestockt, darunter Nahrungsmittel und Medizin, aber aufgrund der Gewalt könnten viele bedürftige Menschen nicht erreicht werden. Zudem gebe es „keine positiven Nachrichten“ in Hinblick auf die Bitte der Vereinten Nationen um eine Waffenruhe, sagte Dujarric.

Seit Donnerstag rückt die sogenannte „Libysche Nationalarmee“ (LNA) von General Khalifa Haftar auf Tripolis vor. Haftar gilt als mächtigster Gegenspieler von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj. Dessen Regierung der nationalen Einheit in Tripolis wird international anerkannt.

Angesichts der sich zuspitzenden Lage zeigten sich Hilfsorganisationen am Montag besorgt. Die Kämpfe ereigneten sich in der Nähe der beiden Internierungslager für Flüchtlinge, Kasr Ben Gashir und Ain Zara, in denen rund 1.300 Menschen gefangen seien, teilte Amnesty International mit. Die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) warnte, dass es Berichte gebe, nach denen in einer weiteren Haftanstalt Menschen zur Arbeit von bewaffneten Gruppen eingezogen worden seien.

