UNO unterstützt Mexiko bei Ermittlungen zu verschleppten Studenten

Mexiko-Stadt (APA/dpa) - Viereinhalb Jahre nach der Entführung von Dutzenden Studenten in Mexiko wollen die Vereinten Nationen bei den Ermittlungen in dem noch immer nicht vollständig aufgeklärten Fall helfen. UNO-Menschenrechtskommissarin Michele Bachelet und der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard unterzeichneten am Montag ein Abkommen über Beratung und technische Unterstützung im Fall Ayotzinapa.

„Ziel ist es, die Wahrheit zu erfahren und Gerechtigkeit walten zu lassen im Fall der 43 verschwundenen Studenten der Universität von Ayotzinapa“, sagte Bachelet.

Die Entführung der Studenten hatte auf der ganzen Welt einen Sturm der Empörung ausgelöst. Polizisten hatten die Lehramtsstudenten der Universität Ayotzinapa in der Nacht auf 27. September 2014 im Bundesstaat Guerrero verschleppt und dem Verbrechersyndikat Guerreros Unidos übergeben. Den offiziellen Ermittlungen zufolge wurden die jungen Männer getötet und verbrannt. Unabhängige Untersuchungen zweifeln das allerdings an. Die Einzelheiten und Hintergründe der Tat sind noch immer unklar.

