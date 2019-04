Außenministerin Frick: EU-Mitgliedschaft für Vaduz derzeit kein Thema

Wien/Vaduz (APA) - Nach Angaben von Liechtensteins Außenministerin Aurelia Frick stellt sich die Frage einer EU-Mitgliedschaft für Liechtenstein derzeit nicht. „Für uns ist der größte Vorteil, dass wir Teil des Binnenmarkts sind“, sagte Frick im Interview mit der „Wiener Zeitung“ (Dienstagsausgabe).

Mit der Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum setze Liechtenstein auf eine „sehr unaufgeregte Europa-Politik, die gut zu uns passt, unseren Interessen entspricht“, erklärte sie. Deshalb werde auch nicht ständig diskutiert, ob mehr oder weniger Integration notwendig sei. „Wie es ist, passt für uns sehr gut“, so Frick. Eine eigenständige Außenpolitik ist ihrer Meinung nach für ein kleines Land wichtig.

„Es ist für uns wertvoll, in das Wertegerüst Europas eingebunden zu sein“, erklärte die 43-jährige und betonte, dass Liechtenstein auch in Zukunft „auf die Kraft von Bündnissen und Kooperation“ und nicht auf Alleingänge setzen werde. Dass dies die „richtige Strategie für eine gute Zukunft“ sei, zeige die Geschichte des Landes. „Zudem glauben wir, dass internationale Bündnisse unsere Souveränität nicht beschränken, sondern stärken“, so Frick.

Sie wies darauf hin, dass Liechtenstein seit 300 Jahre in den gleichen Staatsgrenzen „überlebt“ habe, „das ist nur wenigen anderen Ländern gelungen.“ Für Liechtenstein mache einen „starken Nationalstaat“ aus, wenn „über Plattformen mit anderen in einer Form kooperieren, in der Argumente und nicht Macht den Ausschlag geben“. Voraussetzung sei aber, dass die Institutionen des Landes funktionieren, um „unsere Interessen zu definieren“. Ein Liechtenstein ohne Fürsten könne sie sich als jemand, der in einem Fürstentum aufgewachsen sei, nicht vorstellen.

Auf die Frage, ob Vaduz mehr Asylbewerber aufnehmen könnte, antwortete die Ministerin, dass bei anerkennungswürdigen Gründen der Flüchtlingsstatus verliehen werde. „Wenn sich die EU auf eine Quote einigt, sollten wir uns beteiligen“, lautete ihre „ganz persönliche Meinung“. Liechtenstein hat Angaben der „Wiener Zeitung“ zufolge im Jahr 2017 19 Asylverfahren abgeschlossen habe, davon neun positiv.