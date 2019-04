US-Anleihen tendieren im Minus

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag im Verlauf Kursverluste verzeichnet, nachdem sie zunächst mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet waren.

Konjunkturseitig war es bis auf die Aufträge der US-Industrie ruhig. Diese hatte im Februar weniger neue Bestellungen erhalten. Im Vergleich zum Vormonat sanken sie um 0,5 Prozent. Analysten hatten mit diesem Rückgang gerechnet.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99 25/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,36 Prozent. Fünfjährige Papiere sanken um 2/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,32 Prozent. Zehnjährige Staatsanleihen verloren 5/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte und rentierten mit 2,52 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 12/32 Punkte auf 101 17/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,92 Prozent.