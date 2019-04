Schüsse auf Autofahrer in Wien - Prozess um versuchten Mord

Wien (APA) - Weil zwei Autolenkern die Fahrweise des jeweils anderen nicht gepasst hat, ist im vergangenen Sommer in Wien-Favoriten ein Streit eskaliert. Einer der Männer griff schließlich zu einer Faustfeuerwaffe und gab mehrere Schüsse ab. Am Dienstag muss sich der Schütze - ein Mann mit serbischen Wurzeln - am Landesgericht wegen versuchten Mordes verantworten.

Zu der Auseinandersetzung war es in der Leibnitzgasse gekommen, nachdem sich die beiden Autolenker gegenseitig angehupt und einander aufgefahren hatten, ehe sie stoppten und ausstiegen. Der Angeklagte soll eine illegal besessene Pistole gezogen und seinem Kontrahenten - einem Tschetschenen - ins Bein und in die Hüfte geschossen haben. Dessen Begleiter ging rechtzeitig in Deckung und kam mit dem Schrecken davon.