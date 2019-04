Israel wählt neues Parlament - Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Jerusalem (APA/dpa) - In Israel sind am Dienstag rund 6,3 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. In Umfragen hatte sich bis zuletzt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (Likud) mit seinem Herausforderer Benny Gantz vom Bündnis der Mitte, Blau-Weiß, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Blau-Weiß schnitt dabei zwar etwas stärker ab, allerdings fehlte Gantz im Mitte-Links-Lager eine Mehrheit zur Regierungsbildung. Netanyahu steht aktuell einer Regierungskoalition mit den rechten und strengreligiösen Parteien vor. Die Wahlen waren wegen einer Regierungskrise vorgezogen worden. Ursprünglich waren sie erst für November angesetzt gewesen. Mit der Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr MESZ wird mit ersten Prognosen gerechnet.