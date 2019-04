Drei US-Soldaten bei Sprengstoffanschlag in Afghanistan getötet

Kabul (APA/dpa/AFP) - Bei einem Anschlag in Afghanistan sind drei US-Soldaten und ein Angestellter einer privaten Sicherheitsfirma im Dienste der Streitkräfte getötet worden. Drei weitere US-Soldaten seien bei der Explosion eines Sprengsatzes am Montag in der Nähe des US-Luftwaffenstützpunkts Bagram nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul verletzt worden, teilte die NATO-Mission „Resolute Support“ mit.

Zu Einzelheiten wurden keine Angaben gemacht. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP richtete sich der Anschlag, zu dem sich die radikalislamischen Taliban bekannten, gegen einen Militärkonvoi.

Zuletzt waren in Afghanistan im vergangenen Monat zwei US-Soldaten bei einer Operation beschossen und getötet worden. Seit Jahresbeginn verloren sieben US-Soldaten in Afghanistan das Leben. US-Präsident Donald Trump hatte kurz vor Weihnachten den Abzug von rund der Hälfte der 14.000 in Afghanistan stationierten US-Soldaten angekündigt.

Die USA bemühen sich um eine politische Lösung des Konflikts mit den radikalislamischen Taliban. Beide Seiten haben nach den jüngsten Gesprächsrunden Fortschritte vermeldet. Die Kampfhandlungen in Afghanistan dauern aber an.