New York (APA) - Die US-Börsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Nach zwei Gewinnwochen in Folge verhielten sich die Anleger an der Wall Street zum Wochenauftakt zurückhaltender.

Der Dow Jones Industrial Index gab um 83,97 Punkte oder 0,32 Prozent auf 26.341,02 Einheiten ab. Der S&P-500 Index erhöhte sich um moderate 3,03 Punkte oder 0,10 Prozent auf 2.895,77 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index steigerte sich um 15,19 Einheiten oder 0,19 Prozent auf 7.953,88 Zähler.

Keine Unterstützung kam von der Konjunkturfront. Einen Dämpfer hatte im Februar die US-Industrie verzeichnet, deren Aufträge im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent gesunken waren. Analysten hatten mit diesem Rückgang aber gerechnet.

Im Dow Jones litten die Aktien von Boeing und General Electric unter negativeren Analystenmeinungen. Die Boeing-Titel büßten 4,4 Prozent auf 374,52 Dollar an Höhe ein. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Papiere des Flugzeugbauers nach Ankündigung der Produktionskürzung der 737 Max von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 480 auf 420 US-Dollar gesenkt.

Eine pessimistische Studie von JPMorgan zu General Electric (GE) hat die Aktien des US-Mischkonzerns um satte 5,2 Prozent auf 9,49 Dollar gedrückt. Die Experten nahmen ihr Kursziel von 6,0 auf 5,0 Dollar zurück. Zudem wurde die Anlageempfehlung von „Neutral“ auf „Underweight“ nach unten revidiert.

Klar im Plus gingen Apple aus dem Handel. Die Papiere des iPhone-Herstellers verteuerten sich um 1,6 Prozent. Am 2. Platz im Dow kletterten Procter & Gamble um 1,3 Prozent hoch.

Für Tesla ging es ungeachtet einer positiven Meldung um 0,6 Prozent nach unten. Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler kann einem Medienbericht zufolge künftig Elektroautos des US-Herstellers in seine Flotte aufnehmen, um damit schärfere Abgasvorschriften der EU zu erfüllen. Fiat Chrysler habe sich entschlossen, dafür hunderte Millionen Euro an Tesla zu zahlen, wie die „Financial Times“ berichtet.

